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После массового отравления газом в Ульяновской области задержан директор УК

СК: после массового отравления газом в Ульяновской области задержан директор УК

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ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

Задержан директор управляющей компании (УК), обслуживавшей дом в поселке Цильна Ульяновской области, в котором произошло массовое отравление газом. Об этом сообщило региональное следственное управление СК РФ.

Тела 19-летней девушки и 51-летнего мужчины были обнаружены утром 15 декабря в квартирах дома. Предварительно, они отравились угарным газом. Кроме того, семь жителей дома были госпитализированы. Среди них — четыре ребенка.

«По подозрению в совершении данного преступления задержан директор УК, которая должна была обслуживать многоквартирный дом», — сказано в сообщении.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

Ранее стало известно, что в Чувашии семья отравилась газом из-за замерзшего дымохода

До этого трое детей отравились угарным газом в волгоградском частном доме.

Ранее на Урале мужчина получил более пяти лет колонии за отравление людей из-за утечки газа.

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