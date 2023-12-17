После массового отравления газом в Ульяновской области задержан директор УК

Задержан директор управляющей компании (УК), обслуживавшей дом в поселке Цильна Ульяновской области, в котором произошло массовое отравление газом. Об этом сообщило региональное следственное управление СК РФ.

Тела 19-летней девушки и 51-летнего мужчины были обнаружены утром 15 декабря в квартирах дома. Предварительно, они отравились угарным газом. Кроме того, семь жителей дома были госпитализированы. Среди них — четыре ребенка.

«По подозрению в совершении данного преступления задержан директор УК, которая должна была обслуживать многоквартирный дом», — сказано в сообщении.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

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