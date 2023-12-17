Путин подписал открытку для трехмиллионного посетителя выставки «Россия»

Президент России Владимир Путин подписал новогоднюю открытку, которую организаторы вручат трехмиллионному посетителю выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Об этом заявила гендиректор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова, пишет ТАСС.

«Сегодня по просьбе организаторов выставки Владимир Владимирович подписал поздравление трехмиллионому посетителю, которого мы ждем со дня на день», — отметила Виртуозова.

Путин посетил выставку уже второй раз. Он осмотрел стенды российских регионов в павильоне №75. По словам Виртуозовой, экспозиции произвели на главу государства впечатление. Гендиректор выставки добавила, что президент был внимателен к деталям экспозиций.

Позднее Путин выступил на пленарном заседании «Единой России». Там он заявил, что конкуренция и многообразие идей — залог развития страны и без них не будет никакого развития, но интересы Российской Федерации обязательно должны при этом соблюдаться.

Съезд ЕР единогласно поддержал самовыдвижение Путина на выборах.