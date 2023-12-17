Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что к февралю 2024 года будет готова промежуточный доклад комиссии по расследованию преступлений Киева против детей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Как раз в понедельник мы будем утверждать план этого промежуточного отчета и, собственно говоря, в феврале будет готово содержание», — сказала Кузнецова.

Ранее глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что совет собрал уже 8123 эпизода преступлений киевского режима против мирных жителей.

В конце августа заместитель главы Госдумы РФ, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей Анна Кузнецова заявила, что Украина занимается вербовкой несовершеннолетних для атак по российским позициям и мирным жителям.

До этого постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что Украина использует террористические методы «Исламского государства» (организация запрещена в России). Он отмечал, что украинское руководство не только радуется терактам, но и проводит политику против канонической православной церкви.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.