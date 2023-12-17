Глава Петербурга назвал Путина безусловным национальным лидером России

Для всех, кто стоит на стороне достоинства и здравого смысла, поддержка президента России Владимира Путина является единственным возможным сценарием. Об этом по итогам съезда «Единой России», где партия приняла решение о поддержке кандидатуры Путина на выборах президента, заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

По его словам, на сегодняшний день глава государства является той силой, которая противостоит хаосу.

«Для мира Путин – это главный защитник традиционных ценностей и справедливости! Для России Владимир Владимирович – безусловный национальный лидер», — сказал Беглов.

Губернатор подчеркнул, что курс Путина не просто сплотил российское общество, а дает конкретные, позитивные результаты.

«Для Петербурга наш президент – гарант решения всех наших масштабных задач. Продолжая дело Петра, президент исполнил его мечту и защитил наш город от наводнений. С ним мы можем быть уверены и спокойны за будущее России и Санкт-Петербурга», — добавил глава Петербурга.

Он напомнил, что 320 лет назад, в разгар противостояния со Швецией, Петр Первый основал новую столицу.

«Он не знал, выиграет ли войну. И не имел ничего кроме могучей воли, любви к России и памяти о подвигах святого благоверного князя Александра Невского, который первым отразил угрозу с Запада – нашему народу и государству. Петр разгромил шведов. Закрепил победу и перенес в Петербург мощи Александра Невского. Мы будем выбирать нашего президента – в год, когда этому событию исполнится 300 лет. Петр Великий – завершил начатое Александром Невским. А теперь дело Петра продолжает наш президент», — подчеркнул Беглов.

Напомним, съезд партии «Единая Россия» единогласно поддержал самовыдвижение действующего президента РФ Владимира Путина на выборах главы государства в 2024 году. О соответствующем решении объявил председатель партии и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

8 декабря после церемонии вручения в Кремле героям России медали «Золотая звезда» Путин заявил, что примет участие в предстоящих выборах главы государства. В 2024 году выборы президента РФ состоятся 17 марта 2024 года. Инаугурация нового российского лидера состоится 7 мая 2024 года.