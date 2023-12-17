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В Госдуме предложили смягчить ряд статей УК

Депутат Крашенинников высказался за пересмотр УК для смягчения ряда статей

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РИА Новости

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников предложил пересмотреть Уголовный кодекс (УК) для смягчения ряда статей. Его слова приводит «Интерфакс».

Он отметил, что необходимо еще раз посмотреть и проанализировать УК РФ.

«Мне кажется, можно что-то чуть-чуть смягчить, не хочется говорить, либерализовать. Я считаю, это надо делать», — сказал депутат.

По его словам, это должно коснуться не только экономических статей.

До этого президент России Владимир Путин рассказал, что читает Уголовный кодекс.

Зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что российское законодательство нуждается в гуманизации — людям дают несправедливые и «чрезвычайные» сроки. Так он прокомментировал слова Владимира Путина о поручении законодателям оценить строгость наказания за экономические преступления.

Ранее Путин заявил о стабильности в российской экономике.

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