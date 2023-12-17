На съезде «Единой России» поддержали выдвижение Путина на выборы в преддверии заседания

Каждый житель России видит позитивные изменения в стране и поддерживает их. Об этом на полях съезда «Единой России», где партия примет решение о поддержке кандидатуры Путина на выборах президента, заявил депутат, член генерального совета «Единой России» Александр Якубовский.

По его словам, при президенте России Владимире Путине страна совершила колоссальный рывок, о котором 30 лет назад нельзя было и подумать.

«Строятся дороги, дома, вводится сто миллионов квадратных метров жилья в год – когда-то это было запредельным мечтанием. Это огромная работа, которая проводится ежечасно командой нашей страны, «Единой Россией» в том числе. Это зафиксировано в народной программе партии», – сказал он.

По мнению депутата Сергея Боярского, под руководством Путина Россию ждет великое, свободное, независимое, сильное будущее. По его словам, партия подтвердит на съезде свою безоговорочную поддержку президенту.

«Мы очень хотим, чтобы он и дальше вел нас через все тернии внешней политики, внутренних угроз, к нашим новым победам. Чтобы Россия продолжала свой независимый и гордый путь», – сказал он.

В свою очередь, командир специального отряда «Ахмат» Апти Алаудинов подчеркнул, что Россия будет всегда в авангарде решений, которые будут приниматься в мир. Он отметил, что началом всех предстоящих побед России стало сплочение народа.

«Я испытываю гордость за то, что наша страна перестала озираться на те страны, которые мы некогда считали цивилизованными. Я являюсь частью команды Путина и, естественно, горжусь тем, что наш народ сплотился и сделал так, чтобы наша страна стала победителем. Мы уже победили», – сказал Алаудинов.

Как отметил палестинский инженер Каттуш Ахмед, у России сильный президент. По его словам, арабы видят, что Путин строит сильную и мощную страну. «За годы, что я здесь живу, вижу развитие по всем направлениям - транспорта, медицины, сельского хозяйства. Надеюсь, и моя семья будет жить здесь. Я люблю эту страну», — сказал он.

По словам замруководителя думской фракции «Единой России» Андрея Исаева, Путин стал символом возрождения России, поэтому он достоин быть ее президентом и строить ее будущее.

«Я уверен в нашей стране, я верю в ее победу и знаю, что у России - светлое будущее. Мы победим на президентских выборах и в противостоянии Западу», — добавил он.

В свою очередь, глава гуманитарного штаба «Единой России» Анна Кузнецова напомнила, что партия отправляет одновременный гуманитарный конвой со всей страны в новые регионы. По ее словам, уже отправлено более 80 тысяч тонн гумпомощи.