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Спасатели выловили женщину из Фонтанки

Спасатели выловили из Фонтанки женщину, упавшую в воду с Аничкова моста

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Спасатели выловили из реки Фонтанки женщину, которая упала в ледяную воду с Аничкова моста в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам очевидца, приблизительно в 0:18 прохожие увидели женщину в воде и вызвали сотрудников экстренных служб.

«Приехавшие на место спасатели, одетые в специальные костюмы, вытащили ее из воды и отнесли на носилках в карету скорой помощи. Очевидец утверждает, что женщина жива, но находилась без сознания», — говорится в публикации.

До этого стало известно, что устроивший драку на Миллионной улице в Санкт-Петербурге помощник сенатора после задержания угрожал сотрудникам полиции связями с президентом России Владимиром Путиным.

По данным «Фонтанки», задержанным оказался Иван Вольский, который является помощником Митина. В отношении нарушителя составили административный протокол о мелком хулиганстве.

6 декабря прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении 51-летнего мужчины, который устроил погром в автосалоне из-за неработающего звукового сигнала в только что купленной машине.

Ранее в Шереметьево задержали босую бортпроводницу «Аэрофлота», скакавшую по машинам.

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