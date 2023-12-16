Пенсионерки из Одинцова заподозрили электриков ЖЭКа в работе на Украину

Пенсионерки из подмосковного Одинцова назвали электриков ЖЭКа украинскими диверсантами и вызвали на них полицию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Издание сообщает, что электрики пришли в один из домов на улице Маршала Бирюзова. Для выполнения работ им понадобилось отключить питание в электрощитах. Это не понравилось местным пенсионеркам, которые собирались смотреть прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, и оказались возле отключенного телевизора.

В подъезде они застали электриков и сказали им, что те мешают смотреть пресс-конференцию президента. Специалисты пояснили, что выполняют свою работу. Тогда пенсионерки назвали работников «украинскими диверсантами» и вызвали полицию. Правоохранители проводят проверку, пишет источник.

Во время прямой линии президент затронул тему льгот для пенсионеров. Он заявил, что их освободят от комиссии за банковские услуги при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).

Ранее Путин подписал закон о сохранении повышенных пенсий военным пенсионерам.