Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пенсионерки из Одинцова заподозрили электриков ЖЭКа в работе на Украину

Mash: пенсионерки обвинили электриков в работе на Украину и вызвали полицию

close
100%
Shutterstock

Пенсионерки из подмосковного Одинцова назвали электриков ЖЭКа украинскими диверсантами и вызвали на них полицию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Издание сообщает, что электрики пришли в один из домов на улице Маршала Бирюзова. Для выполнения работ им понадобилось отключить питание в электрощитах. Это не понравилось местным пенсионеркам, которые собирались смотреть прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, и оказались возле отключенного телевизора.

В подъезде они застали электриков и сказали им, что те мешают смотреть пресс-конференцию президента. Специалисты пояснили, что выполняют свою работу. Тогда пенсионерки назвали работников «украинскими диверсантами» и вызвали полицию. Правоохранители проводят проверку, пишет источник.

Во время прямой линии президент затронул тему льгот для пенсионеров. Он заявил, что их освободят от комиссии за банковские услуги при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).

Ранее Путин подписал закон о сохранении повышенных пенсий военным пенсионерам.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами