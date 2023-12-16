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Цукерберг строит бункер на Гавайях

Wired: Цукерберг ведет строительство комплекса зданий с бункерами на Гавайях

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Mark Zuckerberg/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Основатель Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг ведет строительство комплекса зданий с бункерами на Гавайях. Об этом сообщает издание Wired.

Об этом журналистам рассказали источники, продемонстрировав стройплощадку. Согласно проекту, комплекс зданий будет состоять из два особняков и нескольких домов на деревьях, а также нескольких десятков других зданий.

Под комплексом зданий будет располагаться большой подземный бункер, площадью 464 квадратных метра. Бункер будет иметь два входа в особняках и обеспечен автономными возобновляемыми источниками питания, а также большим запасом воды и продовольствия.

Предполагаемая стоимость проекта составляет около $100 млн.

До этого основатель маркетплейса Amazon, американский миллиардер и третий самый богатый человек в мире Джефф Безос приобрел особняк на эксклюзивном острове Индиан-Крик во Флориде за $68 млн.

Из-за своего изолированного расположения и богатых жителей Индиан-Крик получил название «бункер миллиардеров».

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что должно быть в современном бункере от ядерной войны.

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