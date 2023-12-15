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На Крымском мосту временно перекрыли движение транспорта

Движение машин по Крымскому мосту временно перекрыли

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Alexey Pavlishak/Reuters

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановили. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — отметили в сообщении, не уточнив причины остановки грузовиков и легковых автомобилей.

Накануне министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что работа Керченской паромной переправы на утро 14 декабря временно приостановлена. Но через час с небольшим она вновь заработала.

15 декабря президент РФ Владимир Путин рассказал о попытках построить Крымский мост при Николае II и Сталине, выступая на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда. По его словам, российские специалисты возвели Крымский мост с присущим им «блеском». Как подчеркнул президент, при реализации данного проекта строители все сделали «здорово».

Ранее в Крыму заявили, что режим на Украине является преступным и направлен на разрушение.

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