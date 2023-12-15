Политолог отметила стабильную и бесперебойную работу железных дорог в России

Железные дороги являются одним из главных инструментов транспортной связанности России. Об этом по итогам выступления президента России Владимира Путина на пленарном заседании Железнодорожного съезда заявила политолог, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Анна Федорова.

Эксперт отметила стабильную и бесперебойную работу железных дорог. По ее словам, во многом благодаря железным дорогам и работе сотрудников РЖД осуществляется бесперебойное снабжение страны.

«В России, несмотря на внешнее давление и санкции, растет грузопоток, в частности по Транссибу и БАМу. Кроме того, РЖД помогает выполнять все нужды оборонных задач оборонного комплекса», — сказала Федорова.

Она подчеркнула, что на текущий момент трудно преувеличить стратегическую роль железных дорог.

«В своем выступлении Владимир Путин совершенно справедливо отметил их огромный вклад в стабильную работу российской экономики, в транспортную связанность и развитие страны. Хочется от всей души сказать спасибо железнодорожникам», — заключила эксперт.

Ранее выступая на Железнодорожном съезде Путин сказал, что Россия будет укреплять железнодорожную отрасль.

«Безусловно, мы и дальше будем укреплять железнодорожную отрасль, повышать провозную способность магистралей», — сказал он.

По его словам, надо решать вопрос о повышении скорости перевозок, качества, удобства обслуживания пассажиров и перевозки грузов. Президент отметил, что все это входит в число задач.