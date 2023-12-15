Жители Электростали: после жалобы Путину на отопление от администрации «толку ноль»

Проблемы с отоплением в домах микрорайона «Восточный» в Электростали после жалобы Владимиру Путину так и не решились, рассказала «Газете.Ru» жительница города Евгения. По ее словам, в местной котельной на днях провели ремонтные работы, но температура воздуха в квартирах все равно не поднимается выше +11°С. В администрации Электростали заверили, что прикладывают максимум усилий для устранения проблемы.

«Были проведены работы, но толку ноль! Постоянные прорывы труб, администрация так и не вышла на диалог с жителями. В некоторых домах температура опустилась ниже +8°С. Наше местное телевидение снимает ролики о том, чего нет, используя детей. Это беспредел», — сказала Евгения.

Чтобы хоть как-то согреться, жительница Электростали включает в квартире электрические обогреватели. Но даже с ними температура воздуха не поднимается выше +18°С.

«У нас в доме газовая колонка, батареи теплые, но греемся обогревателем. Приезжал вице-губернатор области Евгений Хромушин. Сделали врезку в трубу, чтобы подавать тепло от котельной находящегося рядом машиностроительного завода. На какой-то момент стали батареи горячими, но не во всех домах. Люди жалуются. У нас есть чат, где многие жители пишут о том, что тепла так и не появилось. У кого +10°С в квартирах, у кого еще ниже», — добавила Евгения.

В администрации Электростали в ответ на запрос «Газеты.Ru» признали, что проблема с отоплением действительно существует. При этом обратили внимание, что теплоэнергетический комплекс котельной «Восточная» — частная собственность АО «ВКС», с полным правом распоряжения ею (неконтрольный пакет акций (49%) организации принадлежит муниципалитету).

«С начала отопительного периода 2023-2024 года котельная «Восточная» периодически выбивалась из температурного графика, что не позволяет поставлять потребителям Восточного района города Электросталь коммунальный ресурсы отопления и горячего водоснабжения надлежащего качества. Главная причина сложившейся ситуации — высокая степень износа теплосетей: пятая часть труб выработала свой ресурс на 100%, а остальные — на 75%. Ориентировочная стоимость их замены составляет 600 млн рублей, поэтому одновременно осуществить замену всех тепловых сетей невозможно, как в финансовом, так и в техническом плане», — пояснили в администрации.

По их данным, 12 декабря были проведены необходимые ремонтные работы, сейчас «устраняются технологические инциденты на тепловых сетях».

«По состоянию на 14 декабря температурный режим котельной соответствует утвержденному, гидравлический режим будет приведен в полное соответствие после замены насоса. Данные работы запланированы на 15 декабря», — пояснили в администрации.

Там также пообещали, что жителям будет произведен перерасчет за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению за октябрь и ноябрь.

Ранее жители микрорайона «Восточный» записали видеообращение президенту России Владимиру Путину и разместили его в городском сообществе во «ВКонтакте».

11 декабря в городском округе Электросталь ввели режим чрезвычайной ситуации из-за отсутствия отопления в домах. Проблемы связали с некачественной работой котельной, которая находится в частной собственности. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале сообщил, что проблемы с отоплением должны быть решены к четвергу, 14 декабря.

Ранее на Урале 72 дома остались без отопления из-за грузовика, сломавшего теплотрассу.