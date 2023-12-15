Политолог заявил о высокой погруженности Путина в вопросы СВО

Президент России Владимир Путин демонстрирует погруженность в проблематику и готовность решать любые вопросы, связанные с поддержкой участников СВО и их семей, считает политолог, член экспертного клуба «Дигория» Максим Щербинин.

«Владимир Путин готов решать любые вопросы, начиная от точечной помощи в получении льгот и заканчивая выстраиванием системной работы по типу фонда «Защитники Отечества». Кроме того, как четкий механизм отработан вопрос частичной мобилизации: цель по необходимой численности участников специальной операции закрыта с перевыполнением плана», — сказал политолог.

По словам Щербинина, у Киева все идет не по плану.

«Украинское контрнаступление провалено. В то же время внутриполитическая обстановка в Киеве накаляется и дестабилизируется: конфликт Зеленского с Залужным, неоднозначные сигналы Арестовича и снижающееся с каждым днем желание Запада оказывать поддержку неэффективному орудию давления на Россию», — сказал он.

Также Щербинин обратил внимание, что Путин обозначил важный для страны и мира о неизменности целей России в рамках СВО.

«Это образ безопасного будущего, в котором у России и других дружественных стран «под боком» нет вооруженного до зубов квазигосударственного образования. Хочу отметить, что в этом образе будущего Россия не только формирует безопасную среду для себя и других, но и предотвращает трагедию, спровоцированную Западом и реализуемую неонацистским киевским истеблишментом», — сказал политолог.

Щербинин подчеркнул, что Путин демонстрирует обоснованную уверенность, стратегическое спокойствие и высокую погруженность в ключевые направления, связанные с СВО.

Напомним, 14 декабря президент России Владимир Путин подвел итоги года.