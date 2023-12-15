Россиянам рассказали, что можно подарить коллегам на Новый год

Хорошим новогодним подарком как для коллег, так и для руководителя является книга. Об этом в интервью РИАМО рассказала, ведущий эксперт специализированного центра занятости «Моя карьера» Ирина Пенина. Чтобы том оказался нужным и не пылился на полке, по ее словам, важно учитывать увлечение коллеги.

«Например, коллега увлекается автомобилями или декорирует стены домов, то книги на эти темы ему точно будут интересны. Также фантастика или хороший детектив всегда могут разбавить будний вечер и подарить новые эмоции», — рассказала специалист.

Она добавила, что если дружеские отношения с коллегой еще не налажены, можно подарить книгу в рамках той сферы, в которой он работает.

Что касается универсальных подарков, эксперт выделила расписные елочные игрушки. Либо можно подарить символичную статуэтку или копилку, заключила Пенина.

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