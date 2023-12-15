Полиция РФ задержала 10 подростков, нападавших на мигрантов

В Калуге правоохранители задержали группу подростков, которая организовывала нападения на мигрантов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В полиции оказались десять человек: девять юношей и девушка. Группировку возглавляли 16-летний ученик одной из калужских школ и его сверстник из многопрофильного техникума.

По версии следствия, молодые люди собрали группу несовершеннолетних с целью «физического устранения лиц неславянского происхождения». Сначала они находили мигрантов в соцсетях, после чего девушка начинала переписываться с ними и приглашала на встречу, где их ждали другие члены банды. Подростки избивали приезжих, записывали это на камеру и выкладывали видео в интернет.

По данным правоохранителей, пострадали не менее восьми человек, среди которых граждане Армении, Таджикистана и Узбекистана.

Все члены банды задержаны. Во время обысков у них нашли ножи, пистолеты, а также символику «Правого сектора» (организация запрещена в России). В отношении группы возбуждены уголовные дела по статье «организация экстремистского сообщества».

Ранее в Хабаровске иностранцев задержали за избиение студентов в общежитии университета.