Более 43 тыс. человек трудоустроились после обучения в проекте «Содействие занятости»

В 2023 году в Президентской академии РАНХиГС в рамках проекта «Содействие занятости» обучились 57 тыс. человек, при этом более 43 тыс. из них трудоустроились. Об этом сообщает пресс-служба академии.

Проект предлагает 1000 бесплатных образовательных программ, при этом для каждого региона набор программ свой, сформированный с учетом потребностей локального рынка труда.

Отмечается, что принять участие в проекте «Содействие занятости» могут женщины в декрете и неработающие мамы с детьми до 7 лет, люди старше 50 лет, участники СВО, отслужившие в армии граждане, которые не нашли работу и ряд других категорий.

Так, самыми заинтересованными к проекту оказались граждане от 50 лет и старше – они подали более 23 тыс. заявок. В свою очередь, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет подали 19 тыс. заявок, а безработные граждане – 15 тыс.

В список топ-3 программ обучения вошли специальности: менеджер маркетплейсов, управление персоналом и кадровое делопроизводство, специалист в сфере закупок. Самое большое количество заявок на участие в проекте поступило из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Татарстана.

Участница «Содействия занятости» Ольга Макарова рассказала, что в свой отпуск по уходу за ребенком до 3 лет решила бесплатно освоить специальность кадровика. По ее словам, у нее есть физкультурно-педагогическое образование, однако, специалисты по персоналу нужны и в физкультурно-оздоровительном комплексе, куда она планирует вернуться по окончании отпуска.

«Мне повезло с учебным центром – в Чебоксарском филиале РАНХиГС стартовал дистанционный курс для кадровиков. В прошлом году у меня поступить не получилось, потому что обучаться нужно было очно, что проблематично с грудным ребенком на руках. Поэтому я очень благодарна карьерному консультанту центра занятости за подбор курса и помощь в подаче заявления», – рассказала она.

Еще одной участнице проекта стала многодетная мама Полина Андриенко из Петрозаводска, которая выбрала программу «Специалист по операциям с недвижимостью». Женщина рассказала, что уже имела опыт работы с недвижимостью.

«Обучение проходила полгода дистанционно, закончила в прошлом месяце. Программа понравилась, много полезной дополнительной информации. Поддержка по нацпроекту очень пригодилась, своими впечатлениями делилась в блоге с подписчиками. Уже рекомендовала пройти переобучение своим знакомым, которые могут воспользоваться таким правом», – рассказала она.

Президентская академия, являясь оператором проекта «Содействие занятости», предлагает 1000 бесплатных образовательных программ, при этом для каждого региона набор программ свой – он сформирован с учетом потребностей локального рынка труда. Среди направлений подготовки: государственное и муниципальное управление, бухгалтерский учет и анализ, юриспруденция, дизайн, маркетинг и множество других. Обучение проходит в очном и дистанционном формате. В реализации проекта участвуют 45 региональных филиалов РАНХиГС, а также более 100 партнерских образовательных организаций. Только за 2022 год обучение в Академии прошли свыше 75 тысяч человек, более 53 тысяч из них трудоустроились.

Отмечается, что Академия продолжит обучать граждан новым профессиям в 2024 году.