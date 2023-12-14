Угнавший машину и съехавший на ней в кювет подросток стал фигурантом уголовного дела

Подросток, уже неоднократно судимый, вновь попал на скамью подсудимых за угон автомобиля в Питкярантском районе. Об этом рассказали в СУ СК России по Республике Карелия.

В сентябре 17-летний житель Питкяранты взломал входную дверь и незаконно проник в чужие жилые помещения, воспользовавшись отсутствием хозяев. Его мотивы в ведомстве уточнять не стали.

Известно, что на следующий день молодой человек угнал машину, припаркованную во дворе дома, и выехал на ней за пределы населенного пункта. Через некоторое время он не справился с управлением транспортным средством и съехал в кювет. На него возбудили уголовное дело.

Вскоре выяснилось, что обвиняемый уже не раз привлекался к уголовной ответственности и имеет неснятую и непогашенную судимость за совершение аналогичных преступлений. Во время следствия несовершеннолетний находился под арестом. Его дело рассмотрят в суде в ближайшее время.

Ранее пьяный подросток перевернул машину, когда за ним гнались полицейские.