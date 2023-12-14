Депутат заявила о важности обратной связи для Владимира Путина

В ходе прямой линии и большой пресс-конференции президент России Владимир Путин подчеркнул уважение, которое он испытывает к участникам специальной военной операции и отметил, что задача государства — оказывать меры поддержки. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила сопредседатель центрального штаба Бессмертного полка России, первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева.

Парламентарий указала: для главы государства важна обратная связь, чтобы понимать, что нужно донастроить.

«Обсуждая ряд вопросов, президент несколько раз в течении прямой линии говорил о том, что следует обратиться к Госдуме. Уверена, что все запросы будут реализованы нижней палатой парламента максимально быстро. Несмотря на то, что у нас завтра у депутатов заключительное в этом году пленарное заседание, мы не останавливаем работу, начнем выполнять те задачи, которые были озвучены главой государства», — сказала Елена Цунаева.



Она подчеркнула, что Госдума всегда оперативно отрабатывает все запросы, связанные с поддержкой бойцов СВО и их семей.

Также сопредседатель центрального штаба Бессмертного полка России высказала согласие со словами президента о том, что войны выигрываются школьными учителями.

«Эти слова несут глубокий смысл. Ведь сегодняшние школьники — это завтрашние защитники нашей страны. И то, по каким учебникам их будут учить, как преподносить историю России — как череду побед над врагами, которые всегда, во все века покушались на наш суверенитет, на свободу и независимость нашей страны, пытались поссорить народы, ее населяющие, или как череду неудач и преступных умыслов, за которые должны раскаиваться будущие поколения — от этого зависит, кого мы вырастим», — считает Елена Цунаева.

Она отметила, что, отмечая памятные даты, связанные с Великой Отечественной войной или событиями совсем недавнего прошлого, россияне еще раз вспоминают героев, которые не щадили своей жизни ради Победы, ради страны, и молодежь сразу видит ориентиры — на кого ей равняться, с кого брать пример.

«Это очень важно, если мы хотим, чтобы нынешние школьники стали ответственными гражданами, которые любят Россию, испытывают чувство гордости за ее историю и ее героев», — уверена депутат.

14 декабря президент России Владимир Путин провел ежегодную пресс-конференцию, на которой подвел итоги 2023 года. Глава государства ответил на вопросы граждан РФ, а также российских и иностранных журналистов.