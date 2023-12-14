В Крыму призвали не использовать спортзал в Солнечной Долине для пиара

Полуразрушенный спортивный зал, который находится в муниципалитете Солнечная Долина города Судак, не использовали для проведения занятий с детьми. Об этом в своем Telegram-канале написал советник главы Республики Крым Олег Крючков.

Таким образом он прокомментировал видеообращение местных школьников к президенту РФ Владимиру Путину. В ходе прямой линии и пресс-конференции главы государства, которая состоялась 14 декабря, ученики попросили российского лидера помочь с обеспечением условий для занятий спортом.

При этом Крючков отметил, что упомянутый спортзал признан аварийным строением. В связи с этим в здании не проводились спортивные занятия для детей, подчеркнул советник главы региона.

«Тренировки проходили на улице в теплое время, а зимой в спортзале местной школы. Вид спорта — хоккей на траве. Кто завел детей в здание аварийного спортзала — вопрос к правоохранителям», — указал он.

Крючков добавил, что при выяснении обстоятельств случившегося «никто не собирается никого обелять». Как подчеркнул советник главы республики, местные чиновники явно допустили «недоработки». Тем не менее он призвал не использовать ситуацию с аварийным строением для пиара.

До этого пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила о начала проверки после обращения школьников к президенту страны Владимиру Путину по поводу аварийного состояния спортивного зала в муниципалитете Солнечная Долина. Процесс контролируют сотрудники регионального отделения надзорного органа.

Ранее в Крым направили группу депутатов для оценки условий, в которых проходят спортивные занятия детей.