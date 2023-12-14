В ЭИСИ отметили открытость Путина во время прямой линии

Прямая линия, совмещенная с итоговой пресс-конференцией президента России Владимира Путина, стала возможностью в интенсивном содержательном формате осмыслить накопленное количество поводов для гордости за страну. Об этом по итогам мероприятия заявила руководитель департамента региональных программ ЭИСИ, член Общественной палаты РФ Дарья Кислицына.

Она также отметила, что у Путина есть четкая стратегия развития государства во всех сферах, поэтому поводов для гордости будет становиться больше.

«Открытость президента и его желание общаться с людьми сегодняшнее мероприятие также в очередной раз подтвердило. Напомню, каким был тайминг — более четырех часов без перерывов. И интерес людей к общению с президентом мы увидели очень высокий. Моментами даже казалось, что желающие задать вопрос готовы буквально перекрикивать друг друга. Это неудивительно, потому что глава государства не просто отвечал на вопросы, но и зачастую здесь и сейчас решал отдельные проблемы», — сказала Кислицына.

Она подчеркнула, что все это формирует те высокие показатели доверия к Путину у россиян, которые заметны по данным социологии. Также она обратила внимание на то, что вопросы задавали представители разных социальных групп — пенсионеры, дети, ученые.

«От регионов поступило много вопросов. От Новгородской области — про возможность строительства кардиологического центра. От Свердловской области — про ситуацию в сфере здравоохранения в муниципалитетах. От Омской области — про развитие инфраструктуры. От Магаданской области — про льготные авиаперевозки. Острых проблемных тем никто не избегал, и президент с присущей ему рассудительностью и глубокой включенностью в разные темы на них реагировал», — сказала член Общественной палаты РФ.

Эксперт отметила, что глава государства сделал акцент на важности реализации в регионах инфраструктурных проектов, на решении социальных проблем.

«Было озвучено поручение о продвижении региональных брендов. Мы в очередной раз увидели, что Путин уделяет развитию регионов значительное внимание. Помимо этого, стоит отметить, что значительная часть прямой линии была посвящена вопросам социальной политики. Вполне в логике человекоцентричной политики президента. В приоритете для него — человек, каждый гражданин России», — заключила Кислицына.

14 декабря глава государства провел в прямом эфире пресс-конференцию «Итоги года с Владимиром Путиным». Свои вопросы президенту могли задать обычные граждане, а также представители отечественных и зарубежных СМИ. «Газета.Ru» вела текстовую трансляцию события.