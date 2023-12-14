Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов в мире

Москва — это один из лучших мегаполисов в мире. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции «Итоги года с Владимиром Путиным».

«Москва одним из лучших мегаполисов мира, безусловно, сегодня стала», — считает президент.

Глава государства дал такую оценку столице после того, как луганский журналист поблагодарил его за новые современные детские площадки, а также детсады и школы, и спросил, когда президент вновь посетит ЛНР. Путин отметил, что в Луганске все выглядит скромнее, чем в Москве. Вместе с тем он похвалил жителей Луганска за то, что в городе чисто и аккуратно. По его словам, это многое говорит об уровне общей культуры местных жителей.

14 декабря президент РФ провел пресс-конференцию, которая в этот раз была совмещена с прямой линией. Как сообщал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, российский лидер начал готовиться к встрече с журналистами за два дня до мероприятия. На пресс-конференции Путина присутствовали также сотрудники западных СМИ — как из дружественных стран, так и из недружественных.

Ранее Путин назвал Одессу русским городом.