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Путин связал нехватку вакцин с дефицитом куриных яиц

Путин назвал техсбоем недостаток вакцин от кори, так как в их основе лежит яйцо

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин, подводя итоги года на ежегодной пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, назвал техническим сбоем недостаток вакцин от кори, поскольку в основе сырья для вакцины лежит яйцо.

«Что касается препаратов для иммунизации от кори, паротита, краснухи. Здесь тоже такой технический сбой, на самом деле, и вызывает сожаление, с чем он связан, это связано, как ни странно, с яйцом», — сказал президент.

Он пояснил, что куриное яйцо является сырьем для производства вакцины против кори, поэтому нужно, чтобы его было в достаточном количестве.

Также Путин заявил, что ситуация с повышением цен на куриные яйца будет улучшаться.

Рост цен на яйца в последние месяцы вызывает беспокойство российских потребителей. По данным Росстата, в октябре 2023 года в рознице они подорожали на 23,9% к октябрю 2022-го. В связи с этим ФАС предложила торговым сетям ограничить наценку на яйца до марта 2024 года на уровне не более 5%.

Как власти России борются с ажиотажным спросом на продукт — в материале «Газеты.Ru».

Ранее были названы последствия отказа от куриных яиц.

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