Путин: в РФ работают свыше 10 миллионов трудовых мигрантов

Российский лидер Владимир Путин заявил, что в стране работают более 10 миллионов трудовых мигрантов. Об этом он сообщил в ходе своей пресс-конференции.

«Проблема с трудовыми мигрантами непростая, мы не должны решать экономические проблемы в ущерб коренному населению. Мы заинтересованы в высококвалифицированной рабочей силе. Нужно заранее работать с нашими партнерами, странами, из которых приезжают мигранты», — сказал президент РФ.

По его словам, в связи с этим в школах расширяются программы обучения.

Ранее Путин заявил о необходимости создания специального государственного органа в сфере миграции. Он назвал это большой работой и попросил обратить на это внимание представителей всех направлений и уровней власти. По его словам, нужно руководствоваться интересами местного населения — граждан Российской Федерации

Ранее Путин рассказал, будут ли в России ликвидироваться МФО.