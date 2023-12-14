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Путин рассказал про старшего брата, который лежит в братской могиле в Ленобласти

Путин: в братской могиле в Ленобласти мой старший брат лежит

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Владимир Путин во время пресс-конференции рассказал, что в Ленобласти в братской могиле лежит его старший брат и он его никогда не видел.

«В братской могиле в Ленобласти мой старший брат лежит. Я его не видел никогда, но тем не менее это тоже имеет значение», — отметил президент.

До этого Путин заявил, что в зоне спецоперации находятся 617 тысяч российских военных. Глава государства пояснил, что линия фронта в зоне СВО составляет порядка 2 тыс. километров. Также Путин заявил, что российские войска улучшают свое положение на фронте в вооруженном конфликте с Украиной.

14 декабря глава государства проводит в прямом эфире пресс-конференцию «Итоги года с Владимиром Путиным». Свои вопросы президенту могут задать обычные граждане, а также представители отечественных и зарубежных СМИ.

«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.

Ранее Путин сравнил конфликты на Украине и в секторе Газа.

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Прямая линия Путина — 2023
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