Путин рассказал про старшего брата, который лежит в братской могиле в Ленобласти

Владимир Путин во время пресс-конференции рассказал, что в Ленобласти в братской могиле лежит его старший брат и он его никогда не видел.

«В братской могиле в Ленобласти мой старший брат лежит. Я его не видел никогда, но тем не менее это тоже имеет значение», — отметил президент.

До этого Путин заявил, что в зоне спецоперации находятся 617 тысяч российских военных. Глава государства пояснил, что линия фронта в зоне СВО составляет порядка 2 тыс. километров. Также Путин заявил, что российские войска улучшают свое положение на фронте в вооруженном конфликте с Украиной.

14 декабря глава государства проводит в прямом эфире пресс-конференцию «Итоги года с Владимиром Путиным». Свои вопросы президенту могут задать обычные граждане, а также представители отечественных и зарубежных СМИ.

«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.

Ранее Путин сравнил конфликты на Украине и в секторе Газа.