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Путин интересовался у министра сельского хозяйства, как у него с яйцами

Путин: я спрашивал у министра сельского хозяйства, как у него с яйцами

Президент России Владимир Путин признался, что интересовался у министра сельского хозяйства, «как у него с яйцами». Так он ответил на обращение российской пенсионерки, которая во время пресс-конференции пожаловалась на сильно подорожание яиц.

По словам женщины, десяток яиц сейчас стоит от 180 до 220 рублей. Она попросила навести порядок и «пожалеть» пенсионеров.

«Совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами? Они говорят, что у них все в порядке. На что я ему ответил <…>: а вот у граждан наших как-то есть проблемы», — ответил Путин.

Рост цен на яйца в последние месяцы вызывает беспокойство российских потребителей. По данным Росстата, в октябре 2023 года в рознице они подорожали на 23,9% к октябрю 2022-го. В связи с этим ФАС предложила торговым сетям ограничить наценку на яйца до марта 2024 года на уровне не более 5%.

Почему возник яичный кризис и что придумали российские власти для борьбы с ним — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин прокомментировал приговор журналистке Баязитовой.

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