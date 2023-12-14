Россияне могут подать заявку на премию «Маршрут построен 2023-2024»

Россияне могут подать заявку на участие в третьем сезоне туристической премии «Маршрут построен 2023-2024», сообщает kp.ru.

По данным газеты, генеральным партнером конкурса в этом году выступает АНО «Национальные приоритеты».

«В этот раз вероятность стать лучшими из лучших значительно возрастает, потому что увеличено количество номинаций. Если во втором сезоне их было 11, то в третьем — 19. Все номинации премии в полной мере охватывают существующие современные тренды туризма в России и дают возможность для участия широкому сегменту туристского рынка», — говорится в сообщении.

В рамках конкурса участники смогут представить лучшие практики продвижения национального туризма, рассказать об успешных примерах развития сферы гостеприимства, а также познакомить граждан с возможностями и перспективами путешествий по России. Голосование за лучшие проекты будет проходить в два этапа — сначала состоится народное голосование, после чего свой голос отдаст экспертное жюри.

Накануне директор по работе ВЦИОМ с органами государственной власти Кирилл Родин говорил, что 81% россиян высоко оценивают качество услуг в сфере внутреннего туризма. По его словам, показатель удовлетворенности граждан России отдыхом внутри страны растет с каждым годом.

Ранее россияне ответили, что их привлекает в путешествиях по стране.