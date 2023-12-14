Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россияне могут подать заявку на премию «Маршрут построен 2023-2024»

«КП»: стартовал прием заявок на премию «Маршрут построен 2023-2024»

close
100%
Shutterstock

Россияне могут подать заявку на участие в третьем сезоне туристической премии «Маршрут построен 2023-2024», сообщает kp.ru.

По данным газеты, генеральным партнером конкурса в этом году выступает АНО «Национальные приоритеты».

«В этот раз вероятность стать лучшими из лучших значительно возрастает, потому что увеличено количество номинаций. Если во втором сезоне их было 11, то в третьем — 19. Все номинации премии в полной мере охватывают существующие современные тренды туризма в России и дают возможность для участия широкому сегменту туристского рынка», — говорится в сообщении.

В рамках конкурса участники смогут представить лучшие практики продвижения национального туризма, рассказать об успешных примерах развития сферы гостеприимства, а также познакомить граждан с возможностями и перспективами путешествий по России. Голосование за лучшие проекты будет проходить в два этапа — сначала состоится народное голосование, после чего свой голос отдаст экспертное жюри.

Накануне директор по работе ВЦИОМ с органами государственной власти Кирилл Родин говорил, что 81% россиян высоко оценивают качество услуг в сфере внутреннего туризма. По его словам, показатель удовлетворенности граждан России отдыхом внутри страны растет с каждым годом.

Ранее россияне ответили, что их привлекает в путешествиях по стране.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами