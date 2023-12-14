Путина пригласили в павильон Мордовии на выставке «Россия»

Президента России Владимира Путина во время пресс-конференции пригласили в павильон Мордовии на выставке «Россия».

«Постараюсь побывать», — ответил на приглашения глава государства.

Посетителям международной выставкы-форума «Россия» представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Мероприятие проходит с 4 ноября по 12 апреля на территории ВДНХ в Москве.

До этого Владимир Путин признал, что есть проблема обмеления Волги. По его словам, правительство страны работает над этим и не бросит вопрос на самотек.

14 декабря глава государства проводит в прямом эфире пресс-конференцию «Итоги года с Владимиром Путиным». Свои вопросы президенту могут задать обычные граждане, а также представители отечественных и зарубежных СМИ.

«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.

Ранее Путин процитировал Бисмарка на прямой линии.