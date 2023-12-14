Россиянам объяснили, как правильно хранить красную икру

При покупке красной икры важно делать выбор в пользу ГОСТа, а не ТУ, так как такой продукт считается более качественным. Необходимо также проверять целостность упаковки, не покупать раздутые, мятые или выпуклые консервные банки, а также смотреть сроки годности икры. Кроме того, важно правильно хранить икру, отметила и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина в беседе с Общественной Службой Новостей.

В составе хорошей красной икры должно быть только два ингредиента: икра и соль. При наличии других добавок нужно проявлять осторожность, отмечают эксперты.

Хранить икру следует в прохладном темном месте при температуре от +3 до +5, то есть подойдет холодильник. Развесную или уже открытую икру нельзя хранить в жестяной банке из-за угрозы окисления – лучше переложить ее в стеклянную тару, отметила Лялина.

Набирать икру из посуды, где она хранится, эксперт рекомендует чистой ложкой или ножом, чтобы в нее не попали микробы и пыль. Открытую банку рекомендуется обязательно закрывать крышкой, иначе она может подсохнуть и впитать неприятные запахи.

«Соблюдение этих простых правил позволит вам сохранить красную икру до праздников, а также дольше наслаждаться вкусом этого деликатеса», – подчеркнула Лялина.

В случае необходимости, икру можно заморозить, однако при этом важно соблюдать определенные правила.

Напомним, в России увеличился спрос на красную икру по сравнению с прошлым годом. Отмечается, что покупатели чаще всего выбирают икру лососевых пород рыб — горбуши, нерки, кеты, кижуча и карельской форели.

В Роскачестве ранее россиянам дали советы по выбору красной икры.