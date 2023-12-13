Названа дата оглашения приговора экс-министру Абызову

Преображенский суд Москвы в четверг, 21 декабря, огласит приговор экс-министру по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызову, который обвиняется в создании преступного сообщества. Об этом сообщает ТАСС.

«Приговор Абызову и другим фигурантам будет провозглашен 21 декабря в 14:00 мск», — приводит агентство слова председательствующего судьи.

13 декабря Абызов выступил с последним словом в Преображенском суде Москвы.

Гособвинение в ходе прений сторон попросило приговорить бывшего министра к 19,5 года лишения свободы, а также назначить ему штраф в размере 470 млн рублей. Прокурор попросил приговорить к срокам от 7 лет до 18,5 года лишения свободы остальных фигурантов, а также назначить им различные штрафы. Абызов не признает свою вину. Он призвал суд его оправдать.

В 2012–2018 годах Михаил Абызов занимал пост министра по вопросам Открытого правительства. Его задержали в 2019 году по обвинению в хищении и выводе крупных сумм за рубеж. Ему инкриминируется причастность к выводу из страны похищенных 4 млрд руб. В январе 2022 года Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении Абызова и еще 11 человек.

Ранее сообщалось, что Абызов выплатил более 20 миллиардов рублей по иску Генпрокуратуры России.