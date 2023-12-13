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Уралец оставил дома восьмилетнего сына и пропал

В Нижнем Тагиле мужчина вышел на улицу и пропал, оставив дома восьмилетнего сына

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МО МВД «Нижнетагильское»

В Нижнем Тагиле ищут 50-летнего мужчину, который вышел на улицу и пропал, оставив дома восьмилетнего сына. Об этом сообщает E1.RU.

По информации издания, россиянина ищут с 10 декабря. О пропаже мужчины рассказал его сын, который пришел в школу и сообщил об отсутствии родителя.

«Утром в школе мальчик рассказал, что в воскресенье днем папа сходил в магазин, принес продукты, после чего ушел и не вернулся. Его сотовый телефон остался дома», — рассказали в МО МВД «Нижнетагильское», передает E1.RU.

Сообщается, что сейчас ребенок находится в социально-реабилитационном центре. За время поисков полицейские проверили медицинские учреждения и не нашли там пропавшего.

Мужчина был одет в черную шапку, коричневую куртку и синие джинсы. У россиянина среднее телосложение и русые волосы.

Ранее в Екатеринбурге 15-летний подросток пошел в школу и исчез.

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