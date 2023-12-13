В Госдуме объяснили смысл поправок в законопроект о маркетплейсах

Внесенные поправки к законопроекту о маркетплейсах направлены на защиту «маленьких продавцов», а также введение контроля за ростом цен на товары, заявил соавтор документа, первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. В частности, регулироваться будут штрафы, которые площадки взыскивают с продавцов, объяснил он в пресс-центре НСН.

«Поправки, которые мы внесли, не позволяют расти ценам на маркетплейсах и защищают маленьких продавцов от действий маркетплейсов, которые являются в этом договоре сильной стороной. Пользуются правом сильной стороны по отношению к маленьким бизнесменам, – пояснил депутат. – Вторая важная поправка – те штрафы, которые маркетплейсы налагают на продавцов, будут регулироваться».

Кроме того, в документе предусматривается, что изменение условий договора может проводиться не чаще одного раза в год. Сейчас, по словам Гусева, маркетплейсы могут менять договоры в одностороннем порядке до 20-30 раз в год, ухудшая положение продавцов и поднимая цены.

Также маркетплейсам запретят блокировать личные кабинеты продавцов, добавил депутат.

В Совфеде ранее сообщили о подготовке законопроекта о регулировании деятельности маркетплейсов. Представители онлайн-площадок отмечают, что это может привести к росту цен на товары.

ФАС ранее за один квартал заблокировала более 1,7 млн карточек товаров на маркетплейсах.