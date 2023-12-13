«Офицеры России» поддержали решение Путина принять участие в выборах президента России

Члены общероссийской организации «Офицеры России» поддерживают решение Владимира Путина принять участие в выборах президента в 2024 году, сказал председатель президиума организации, Герой РФ, генерал-майор Сергей Липовой в рамках конференции, посвященной Дню Героев Отечества.

«Все мы сегодня хотим выразить однозначную и единогласную поддержку нашему президенту Владимиру Путину в его решении принять участие в выборах главы государства. Это очень правильный, своевременный и ответственный выбор. Непростое время требует сильных лидеров, способных привести Россию к Победе», — сказал он.

Также председатель совета отечественных производителей в сфере обороны и безопасности «Офицеров России», Герой Социалистического труда Геннадий Баштанюк выразил уверенность в том, что трудовые коллективы промышленных предприятий России поддержат решение Владимира Путина принять участие в выборах.

«Я уверен, трудовые коллективы промышленных предприятий страны без сомнения поддержат решение действующего главы государства. В такой ситуации, зная характер Владимира Путина, другого решения и не могло быть. С его именем мы связываем нынешние и будущие успехи России в экономике, науке и промышленности, в военной сфере», — отметил Баштанюк.

В конференции в честь Дня Героев Отечества приняли участие более 200 генералов и офицеров участников боевых действий.

Торжественная конференция «Офицеров России» проводится ежегодно с 2014 года.