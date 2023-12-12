Бьюти-блогер из Екатеринбурга заявила о своем решении баллотироваться в президенты РФ

Бьюти-блогер Рада Русских заявила о желании баллотироваться в президенты России. Об этом она рассказала своим подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Дорогие, я в этом году самовыдвиженец на выборах президента РФ», — подписала Русских собственное фото из здания Госдумы.

Свое заявление она подкрепила фотографией обращения в Центризбирком, в котором уже указана дата проведения собрания группы избирателей с поддержку выдвижения на должность Президента Российской Федерации ее кандидатуры. Это мероприятие, как сказано в документе, пройдет в Москве 17 декабря.

39-летняя блогерша является профессиональным визажистом и создателем бренда косметики, увлекается эзотерикой и магией. В интервью она пропагандирует гедонистический образ жизни и нетрадиционные методы лечения.

До этого в Москве прошло совещание инициативной группы по поддержке выдвижения Путина на выборы.

Ранее о намерении участвовать в выборах президента России заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.