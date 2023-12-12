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Еще 22 россиянина пересекли КПП «Рафах»

В МЧС РФ сообщили, что еще 22 гражданина России пересекли КПП «Рафах»

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Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Еще 22 гражданина России пересекли пункт пропуска «Рафах». Об этом говорится в сообщении МЧС России.

«Сегодня пункт пропуска «Рафах» пересекли еще 22 гражданина РФ и членов их семей. Сейчас они на автобусах отправляются в Каир, где развернут оперативный штаб», — говорится в сообщении МЧС.

Отмечается, что россиянам спасатели оказывают психологическую и медицинскую помощь, а также помогают оформить документы для возвращения в Россию.

Ранее в министерстве иностранных дел России сообщили, что более одной тысячи соотечественников удалось вывезти из сектора Газа через погранпереход «Рафах» и доставить в Россию.

10 декабря в Москву спецрейсом МЧС прибыли 100 россиян и палестинцев. В Домодедово выездной группой внешнеполитического ведомства им оказали необходимое содействие в прохождении контроля.

Российские дипмиссии в Каире, Тель-Авиве и Рамалле, профильные подразделения МИД, МЧС и другие ведомства продолжают прилагать усилия для скорейшего завершения эвакуации.

11 декабря в МИД анонсировали завершение эвакуации граждан из сектора Газа. Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил, что ведомство рассчитывает завершить массовую эвакуацию россиян из сектора Газа уже «на днях».

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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