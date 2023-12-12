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Зорькин назвал Конституцию РФ рабочим инструментом

Зорькин назвал Конституцию РФ рабочим инструментом, а не «пыльным документом»

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Михаил Метцель/РИА Новости

Председатель Конституционного суда Российской Федерации Валерий Зорькин заявил, что документ работает и в случае если это было бы нет так, то наступили бы «неблагополучные времена для государства». Об этом он сообщил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Ново-Огарево, передает РИА Новости.

«Конституция – это, конечно, не пыльный документ, положенный на полку, это реально действующий правовой инструмент, и практика показывает, что когда такой инструмент не действует, тогда наступают неблагополучные времена для государства», — заявил Зорькин.

По его словам, Конституция, принятая в 1993 году, имеет значительный потенциал.

Ранее Зорькин заявил, что принимать решения о поправках в Конституцию должны политики. Он отметил, что в последнее время с экранов телевизоров часто можно услышать призывы к изменению основного закона. По его словам, нужно не забывать, что серьезные изменения в Конституцию были внесены в 2020 году.

Ранее в Госдуме предложили сделать День Конституции выходным.

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