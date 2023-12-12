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Описаны чувства россиян от форума «Россия» в Москве

Исследование ВШЭ: форум «Россия» вызвал чувство гордости у 97% посетителей

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Кирилл Зыков/РИА Новости

Выставка-форум «Россия» на территории ВДНХ в Москве вызвала чувство гордости за родную страну у 97% посетителей. Об этом РИА Новости рассказал директор Центра социологии высшего образования Института образования НИУ ВШЭ Иван Груздев.

«Девять из десяти опрошенных сказали, что они узнали на выставке для себя что-то новое, 97% отметили, что представленные на выставке достижения заставляют гордиться Россией», — отметил он.

Груздев также рассказал подробности того, как проходило исследование. По словам специалиста, в течение трех недель на выставке работали студенты ВШЭ, они подходили к посетителям с анкетами.

Он особо подчеркнул, что число людей, отказавшихся заполнить анкету, было крайне небольшим.

О чувстве патриотизма среди посетителей выставки «Россия» агентству также сообщил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

При этом число женщин, принявших участие в анкетировании, превысило количество мужчин, 65% опрошенных — женщины.

Ранее на выставке «Россия» прошли дни ЛНР и Чеченской Республики.

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