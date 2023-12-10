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На выставке «Россия» прошли дни ЛНР и Чеченской Республики

ЛНР и Чечня показали достижения промышленности и инновации на выставке «Россия»

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Илья Питалев/РИА Новости

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник и председатель правительства Чечни Муслим Хучиев представили наиболее важные достижения своих регионов и рассказали о планах по дальнейшему развитию субъектов на международной выставке-форуме «Россия». Об этом сообщили организаторы выставки.

«В 2014 году начался наш долгий путь домой — в Россию. Мы выстояли под беспрецедентным геноцидом и давлением украинских властей и сегодня с гордостью говорим: Россия — наша Родина», — подчеркнул Леонид Пасечник.

Он отметил, что Луганщина проходит фазу восстановления: произошел перезапуск ряда осевых производств, в том числе Алчевского металлургического комбината, завода ферросплавов и вагоноремонтного предприятия в Стаханове.

Кроме того, Пасечник сообщил, что в регион приходят новые инвесторы. Так, недавно был построен новый животноводческий комплекс с замкнутым циклом производства. Не менее активно восстанавливается научно-образовательный потенциал республики — на днях открылись научные лаборатории в Донбасском государственном техническом университете.

Зачитывая приветственный адрес главы Чечни Рамзана Кадырова, Муслим Хучиев отметил, что выставка-форум для руководителя республики лично и для всего чеченского народа приобрела особый смысл и значимость.

«Мы рады продемонстрировать свои успехи и всю красоту нашей республики. Экспозиция на стенде республики визуально отражает национальный дух чеченского народа, его патриотизм и любовь к Родине», — говорилось в приветствии Рамзана Кадырова.

Гости стенда смогли увидеть результаты применения работающего в Чечне карбонового полигона — одного из первых в России объектов, исследующих климатические изменения. Также была продемонстрирована модель интеллектуальной солнечной электростанции, разработанная молодыми учеными республики.

Высокую оценку результатам экономического и социального развития Чечни дал зампред правительства РФ Александр Новак, курирующий Северо-Кавказский федеральный округ. По его мнению, Чечня является одним из самых динамично развивающихся регионов страны.

Он также добавил, что правительство РФ вместе с руководством Чеченской Республики будет продолжать работу, направленную на создание в регионе благоприятных условий для жизни, бизнеса и туризма.

«Сегодня Чечня — это безопасное место с высоким уровнем развития, инвестиций. Я лично многократно был не только в Грозном, но и в различных районах. Видел красоту и порядок в городе и поселках — видно прекрасное хозяйственное отношение жителей и руководителей, как хорошо относятся к своей земле те, кто живет на этой земле. Сегодня в регионе развивается и сельское хозяйство, и промышленность», — заключил вице-премьер.

Международная выставка-форум «Россия» продлится на территории ВДНХ до 12 апреля 2024 года. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и компании, ее перспективах, научных разработках и соцпроектах.

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