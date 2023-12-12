В Москве обсудили цифровую трансформацию транспортной отрасли

С лета 2022 года особое внимание было уделено импортозамещению зарубежных IT-технологий и переходу на отечественные технические решения в транспортной отрасли. Об этом на пресс-конференции, посвященной запланированному на 19 декабря международному форуму «Цифровая транспортация», заявил заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Баканов.

Он отметил, что для решения этой задачи в транспортной сфере было создано четыре Индустриальных центра компетенций (ИЦК) по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений. Также были созданы ИЦК для железнодорожного транспорта, авиации и аэропортов и морского и речного транспорта.

По словам замминистра промышленности и торговли РФ Василия Шпака, транспортная отрасль является одним из самых больших и динамично растущих рынков. «За последние 2 года мы сумели нарастить объем автомобильной электроники на борту, которая производится у нас практически до 80%. Тот спрос, который возник за последние 2 года дает возможность развиваться нашей радиоэлектронной промышленности, нашему приборостроению, нашим производителям электронной компонентой базы», — сказал он.

Говоря о цифровизации транспорта, сенатор РФ Артем Шейкин отметил, что отрасль – идеальная площадка для использования подобных решений. Он рассказал, что сейчас разрабатывается закон об автоматизированных транспортных средствах, который призван урегулировать вопросы интеграции беспилотных автомобилей в движение на дорогах.

В свою очередь, начальник управления организации воздушного пространства (Росавиация) Сергей Мартыненко рассказал о развитии беспилотной авиации и о реализации соответствующего федерального проекта. По его словам, одна из основных задач - оптимизация административных и технических ограничений.

В завершение пресс-конференции директор Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полина Давыдова пригласила всех присутствовавших на форум «Цифровая транспортация». Она отметила, что уже 23 крупнейшие компании транспортной отрасли и промышленности являются партнерами форума. При этом на участие заявлено 20 стран

«Впервые в цифровой повестке на транспорте мы заявляем участие международного блока. По результатам форума мы намерены подготовить повестку для рабочей группы по цифровизации на транспорте комиссии по транспорту БРИКС, предложенной к созданию президентом России Владимиром Путиным в августе этого года», — сказала она.