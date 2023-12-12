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В Донецке заговорили о близости гуманитарной катастрофы

Мэр Донецка Кулемзин обвинил Украину в сознательном создании гумкатастрофы в городе

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Игорь Маслов/РИА Новости

В Донецке сознательно подготавливается гуманитарная катастрофа. Соответствующее заявление было сделано мэром Донецка Алексеем Кулемзиным в ходе онлайн-трансляции в его Telegram-канале.

По словам Кулемзина, украинская сторона понимает, что ее действия приведут к возникновению такой катастрофы в течение 1,5-2 месяцев, поскольку она перекрывает городу «все каналы». Однако чиновник заверил сограждан в том, что «проблемы удается решать быстро, и ситуация в скором времени стабилизируется».

До этого в Донецке местная жительница подорвалась на мине «Лепесток».

Мины «Лепесток» предназначены для борьбы с пехотой и могут устанавливаться дистанционно, а срабатывают при нажатии ногой. В 2005 году Украина ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение противопехотных мин, но, несмотря на это, российские власти неоднократно поднимали вопрос об использовании ВСУ «Лепестков» против мирного населения.

Ранее половина Донецка и Мариуполь оказались обесточены после прилета ВСУ.

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