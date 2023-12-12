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В Японии выбрали символ уходящего года

Символом 2023 года в Японии выбрали иероглиф «налог»

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NHK TV

Символом 2023 года в Японии выбрали иероглиф «налог» — этот вариант стал выбором по результатам ежегодного конкурса, проводимого Ассоциацией проверки иероглифической грамотности страны. Трансляция на канале Niconico ведется с площадки у храма Киёмидзу в Киото.

Этот иероглиф был выбран большинством голосов — предполагается, что выбор обусловлен намерением правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДП) поднять налоги на доходы юридических лиц для того, чтобы повысить оборонные расходы.

При этом планы ЛДП вызвали в Японии политический кризис — идею премьер-министра Фумио Кисиды раскритиковали в самой партии, а затем Кисида объявил о сокращении налогов в виде компенсации в размере 40 тыс. иен. Этот противоречивый шаг был воспринят как метание в высших эшелонах власти в Японии.

Иероглиф «налог» не в первый раз становится символом уходящего года — в последний раз это произошло в 2014 году, когда потребительский налог был повышен с 5% до 8%.

До этого парламент Японии не стал увольнять за «откаты» генсека правительства Хирокадзу Мацуно.

Ранее Кисида принял решение сменить министра экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимуру, а также нескольких влиятельных политиков из-за скандала с «откатами».

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