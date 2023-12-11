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СК передал в суд дело против участников атаки на десантников из Пскова

СК передал в суд дело против участников атаки на псковских десантников в Чечне

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Следователи закончили расследование уголовного дела в отношении участников банды Басаева, устроивших нападение на псковских десантников в 2000 году. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Следственный комитет РФ.

По данным издания, в суд были направлены материалы дела в отношении Ильгама Гумерова, Ильгиза Мухаметгалиева, Хайдара Раззакова и Мухамедвали Шайхутдинова. Они обвиняются в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих.

По версии следствия, 29 февраля 2000 года обвиняемые в составе объединенной вооруженной банды под руководством Басаева и Хаттаба приняли участие в нападении на псковских военнослужащих в Чечне. Нападение осуществлялось с трех сторон. Заняв позиции, фигуранты открыли стрельбу по потерпевшим из автоматов Калашникова. Всего в результате нападения пострадали 88 военнослужащих, 84 из которых не выжили.

До этого сообщалось, что начальник штаба Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Рысь» по борьбе с терроризмом Алексей Алпатов был задержан по делу о расправе над двумя людьми в начале 2000-х годов.

Сообщалось также, что следователи предъявили трем бывшим оперативникам отдела полиции по Таганскому району Москвы и экс-инженеру столичного ГУ МВД России обвинение в превышении должностных полномочий. Ранее они были арестованы по делу о неправомерном доступе к информационной базе МВД России, повлекшем тяжкие последствия. Оперативники продавали личные данные россиян.

Ранее ярославцу отменили приговор за госизмену.

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