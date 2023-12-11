В Щелково срубили главную новогоднюю ель

Главную новогоднюю елку страны спилили в городском округе Щелково. Торжественное мероприятие состоялось у деревни Новопареево, сообщает пресс-служба Министерства информационных и социальных коммуникаций.

Возраст ели, которая украсит Соборную площадь, 84 года. Высота – 25 метров, диаметр ствола – 60 сантиметров, а размах веток – 10 метров.

Событие организовано управлением делами президента Российской Федерации совместно с правительством Московской области и администрацией городского округа Щелково.

«По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина, по распоряжению управляющего делами президента Российской Федерации Александра Колпакова и губернатора Московской области Андрея Воробьева мы в 24-й раз осуществляем спил, увязку, транспортировку главной новогодней елки на Соборную площадь Московского Кремля, – сказал заместитель начальника главного эксплуатационного управления Управления делами Президента Российской Федерации Анатолий Кочанов. – Я хотел бы сказать всем, кто принимал участие в этом мероприятии, большое спасибо. Всем присутствующим пожелать здоровья, удачи в новом году и всего-всего самого хорошего. С наступающим Новым годом».

Традиционный отбор елей начался летом и длился несколько месяцев. В этом году в списке претенденток было 30 лесных красавиц. Специальная комиссия проверяет деревья по строгим критериям. Главные требования: высота должна быть не менее 25 метров, а возраст – не более 120 лет.

Также отдельное внимание при выборе уделили визуальной привлекательности. Здесь важны правильная пирамидальная форма кроны, равномерный, насыщенный окрас хвои, отсутствие сухих и сломанных ветвей. Еще один ключевой фактор – возможность удобного подъезда к выбранной ели, чтобы не пострадали соседние деревья. Впервые в поиске кремлевской елки в Щелково использовали спутниковые фотографии.

«Сегодня мы подготовим и в дальнейшем отправим красавицу-ель в сердце нашей страны, Московский Кремль. Миллионам людей она будет дарить ощущение наступающего Нового года, нести тепло, уют в наши дома, – сказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов. – Это наше богатство, это наше достояние. Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Всем крепкого здоровья, счастья и новогодних чудес».

13 декабря,главную новогоднюю елку доставят на Соборную площадь.