Путин рассказал о планах по строительству подводных и надводных кораблей

Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия флага на атомных подводных крейсерах «Император Александр III» и «Красноярск» в Северодвинске. Он рассказал о планах по строительству новых кораблей, сообщает сайт Кремля.

Глава государства подчеркнул, что Россия обязательно реализует все планы по строительству «подводных и надводных кораблей».

«Работа по повышению военно-морской мощи России, безусловно, будет продолжена», — отметил президент.

Он рассказал, что ближайшие годы в рамках госпрограммы вооружения только со стапелей «Севмаша» должны быть спущены на воду три стратегических ракетоносца класса «Борей-А». Кроме того, продолжается строительство пяти подводных лодок класса «Ясень-М», в завершающий этап перешла работа атомного крейсера «Архангельск».

По словам Путина, морская мощь будет укреплена в Арктике, на Дальнем Востоке, на Черном, на Балтийском море и на Каспии.

Накануне стало известно, что Нидерланды проследили за кораблями России в Северном море.

Ранее президент России Владимир Путин поручил воздушно-космическим силам РФ начать постоянно патрулировать небо над Черным морем.