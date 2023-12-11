Врач рассказала, какие аллергические реакции могут вызвать вакцины

У некоторых людей после вакцины может произойти реакция в виде аллергии на белок куриного яйца. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала аллерголог-иммунолог Института аллергологии и клинической иммунологии Алла Рыжих.

По ее словам, такой эффект может быть спровоцирован компонентом овальбумином, который содержится во многих вакцинах.

«Овальбумин — это растворимый компонент, это термолабильный компонент. <...> А когда в вакцине присутствует этот овальбумин, может быть реакция вплоть до анафилактического шока на этот компонент вакцины», — отметила эксперт.

Помимо этого, препараты на основе сыворотки млекопитающих могут обернуться аллергией на животных, предупредила она. Данный компонент может также содержаться в омолаживающих препаратах, уточнила Рыжих. Она добавила, что установить наличие аллергии можно путем исследования в лаборатории.

Врач-терапевт Людмила Лапа до этого говорила, что основной болезнью россиян в зимний период является аллергия, неосновной – грипп. По ее словам, также в этот период много заражающихся коклюшем, ангиной и ОРВИ.

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