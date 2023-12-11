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Швеция потребовала присутствия своего представителя на суде над дипломатом в Иране

МИД Швеции: представитель страны должен присутствовать на суде над Флодерусом

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Emmi Korhonen/IMAGO/Global Look Press

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что страна ждет объяснений от Ирана по поводу отказа шведским дипломатам присутствовать на суде над чиновником Евросоюза Йоханом Флодерусом, которого обвиняют в шпионаже в пользу Израиля. Билльстрема цитирует ТАСС.

«Наш главный приоритет сейчас — обеспечить представителю посольства Швеции право присутствовать на судебном процессе. Здесь можно еще раз повторить, что мы рассматриваем все обвинения как абсолютно безосновательные и ошибочные», — сообщил глава МИД Швеции по прибытии на встречу с коллегами из стран — членов ЕС.

При этом Билльстрем отказался обсуждать возможный обмен Флодеруса, если того признают виновным. По его словам, в данный момент важнее всего — постараться защитить интересы шведского гражданина в суде.

33-летнего Йохана Флодеруса обвиняют в том, что он собирал данные в Иране для совершения диверсий в сферах, связанных с обороной исламской республики, санкциями против нее, ядерной программой и правами человека. Шведа задержали более 500 дней назад, о чем стало известно в сентябре 2023-го. По информации The New York Times, власти Швеции и ЕС больше года держали в тайне происходящее.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Йохан Флодерус невиновен.

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