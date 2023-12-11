Швеция потребовала присутствия своего представителя на суде над дипломатом в Иране

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что страна ждет объяснений от Ирана по поводу отказа шведским дипломатам присутствовать на суде над чиновником Евросоюза Йоханом Флодерусом, которого обвиняют в шпионаже в пользу Израиля. Билльстрема цитирует ТАСС.

«Наш главный приоритет сейчас — обеспечить представителю посольства Швеции право присутствовать на судебном процессе. Здесь можно еще раз повторить, что мы рассматриваем все обвинения как абсолютно безосновательные и ошибочные», — сообщил глава МИД Швеции по прибытии на встречу с коллегами из стран — членов ЕС.

При этом Билльстрем отказался обсуждать возможный обмен Флодеруса, если того признают виновным. По его словам, в данный момент важнее всего — постараться защитить интересы шведского гражданина в суде.

33-летнего Йохана Флодеруса обвиняют в том, что он собирал данные в Иране для совершения диверсий в сферах, связанных с обороной исламской республики, санкциями против нее, ядерной программой и правами человека. Шведа задержали более 500 дней назад, о чем стало известно в сентябре 2023-го. По информации The New York Times, власти Швеции и ЕС больше года держали в тайне происходящее.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Йохан Флодерус невиновен.