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На Алтае пациент выдернул клок волос у медсестры в больнице

В Барнауле пожилой пациент душил медсестру больницы и выдернул у нее клок волос

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«Подъём»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Подъём»

В Барнауле медицинская сестра пострадала после нападения пациента в больнице. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

По данным канала, инцидент произошел в краевой клинической больнице еще 2 октября: 72-летний пенсионер внезапно набросился на 25-летнюю медсестру в стенах учреждения. Мужчина душил работника и вырвал у нее клок волос. Женщина рассказала, что «морально растоптана». Она написала заявление правоохранительные органы, но пока не получила результатов расследования.

В региональном Минздраве, комментируя ситуацию, напомнили, что медсестра может обратиться за юридической помощью, а также отметили, что прорабатывают вопрос о безопасности медперсонала.

«В настоящее время прорабатывается проект регламента применения сотрудниками скорой помощи персональных видеорегистраторов. Некоторыми учреждениями в тестовом режиме установлены кнопки тревожной сигнализации на планшеты для выездных бригад скорой помощи», — рассказали в пресс-службе Минздрава.

В полиции сообщили, что еще не закончили проверку по факту случившегося.

Ранее в Карелии мужчина вызвал скорую помощь и избил приехавшего к нему фельдшера.

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