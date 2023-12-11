На Алтае пациент выдернул клок волос у медсестры в больнице

В Барнауле медицинская сестра пострадала после нападения пациента в больнице. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

По данным канала, инцидент произошел в краевой клинической больнице еще 2 октября: 72-летний пенсионер внезапно набросился на 25-летнюю медсестру в стенах учреждения. Мужчина душил работника и вырвал у нее клок волос. Женщина рассказала, что «морально растоптана». Она написала заявление правоохранительные органы, но пока не получила результатов расследования.

В региональном Минздраве, комментируя ситуацию, напомнили, что медсестра может обратиться за юридической помощью, а также отметили, что прорабатывают вопрос о безопасности медперсонала.

«В настоящее время прорабатывается проект регламента применения сотрудниками скорой помощи персональных видеорегистраторов. Некоторыми учреждениями в тестовом режиме установлены кнопки тревожной сигнализации на планшеты для выездных бригад скорой помощи», — рассказали в пресс-службе Минздрава.

В полиции сообщили, что еще не закончили проверку по факту случившегося.

Ранее в Карелии мужчина вызвал скорую помощь и избил приехавшего к нему фельдшера.