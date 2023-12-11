Самолет МЧС РФ с гумпомощью для населения Газы вылетел в Египет

Спецборт МЧС России доставит 17,5 тонн гуманитарной помощи для населения сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Самолет Ил-76 доставит в египетский город Эль-Ариш продукты питания, медикаменты, одеяла, одежду.

Отмечается, что гуманитарный груз получат представители Египетского общества Красного Полумесяца, они в свою очередь передадут его в сектор Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября в рамках операции «Наводнение Аль-Акса» и захвату более 200 заложников. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны, израильская операция получила название «Железные мечи».

Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа, при этом в анклав перестали поставлять воду, продовольствие, снабжать электричеством и топливом. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП Рафах на границе с Египтом только после 20 октября.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. В преддверии операции сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. В центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее Путин и Нетаньяху условились взаимодействовать по эвакуации россиян из Газы.