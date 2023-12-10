«Страшно топить газом»: замерзающие жители Балашихи обратились к Путину

Жительница подмосковного города Электросталь Надежда рассказала «Газете.Ru», что в микрорайоне Восточный с начала отопительного сезона температура воздуха в некоторых домах не поднимается выше 13 °С, а горячей воды — не выше 35 °С. По ее словам, администрация города не занимается проблемой, лишь просит жителей потерпеть и присылает «отписки».

«С начала отопительного сезона ни разу не было нормальной температуры в квартирах, температура не поднимается выше +17-18 °С без отопительных приборов и газа, в некоторых домах выше +13 °С, температура горячей воды выше +35 °С. Наша администрация не занимается этим вопросом. Каждый день «промывки», «продувки» и снижение отопления и горячего водоснабжения. Администрация каждый день приносит извинения и просит потерпеть. Последней каплей стала «акция» ВКС, привезли обогреватели в школы. Мы уже не знаем, куда писать обращения, так как все спускают на администрацию, которая в свою очередь, дает отписки, что все под контролем», — сказала она.

Евгения добавила, что из-за отсутствия отопления в квартирах дети, пожилые и инвалиды постоянно болеют, некоторые жители ходят на работу с температурой. По ее словам, от холода в домах люди спасаются теплой одеждой и обогревателями, а также включают газ в квартирах.

«Особенно страшно отопление газом, особенно после взрывов в Ногинске и Балашихе. Ведь то же самое может случиться и у нас. Дети, пожилые и инвалиды постоянно болеют. У нас в городе машзавод с атомным производством, особенно сейчас, когда СВО, и подавляющее большинство рабочих проживает на восточной стороне, где нет отопления. К сожалению, тепла от обогревателей не хватает, дома не прогрелись от слова совсем, полы ледяные не только на первых этажах. О том, чтобы проветрить квартиру, речи даже не идет», — пояснила она.

Жители микрорайона Восточный в подмосковной Электростали также записали видеообращение к Владимиру Путину и разместили его в городском сообществе в соцсети «ВКонтакте». В публикации сказано, что жители требуют вернуть тепло в дома, так как температура опускается до +11 °С без дополнительных источников тепла. Автор поста отметил, что у горожан «закончилось терпение».

Ранее в Новосибирске младенец попал в больницу с ожогами из-за проблем с отоплением.