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В РФ предложили создать школу отцовства вместо семьеведения

В Совфеде предложили создать школу отцовства вместо преподавания семьеведения

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Создание школы отцовства может стать альтернативой новому школьному предмету «Семьеведение», который может войти в обязательную школьную программу. Такое мнение высказала член Совета Федерации сенатор Ольга Епифанова в беседе с РИА Новости.

«Нам надо просить наших мужчин организовать школу отцовства», — утверждала она в ходе Всероссийского форума «Выбор женщин».

По мнению сенатора, преподавать дисциплину и передавать собственный опыт следует многодетным отцам и тем, «кто очень хорош в семьях».

Епифанова высказала мнение, что женщины не в силах полноценно «вырастить из мальчика мужчину» из-за мягкости и потакания капризам ребенка.

В ноябре глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила, что семьеведение как отдельный предмет может появиться в 2024 году в рамках школьной программы. Она отметила, что этот курс уже преподают в 40 российских регионах, но в рамках курса обществознания.

Ранее психолог объяснил, как привить ребенку семейные ценности.

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