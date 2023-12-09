В США призвали Украину отменить запрет на усыновления детей

Палата представителей конгресса США обратилась к Украине с призывом отменить введенный правительством страны в прошлом году запрет на усыновление украинских детей иностранными гражданами. Соответствующую резолюцию в американский парламент внес представитель Республиканской партии от штата Нью-Джерси Кристофер Смит, передает «Лента.ру».

По словам конгрессмена, несмотря на вышеупомянутый указ украинского правительства, 31 мая 2022 года республика значительно восстановила свою способность вести официальные дела. По этим он подразумевает в том числе возобновление процесса усыновления.

Смит подчеркнул, что усыновление несовершеннолетних украинцев взрослыми гражданами другой страны может быть чрезвычайно полезным способом объединения детей, оставшихся без родителей по тем или иным причинам, с семьями, желающими и способными открыть свои сердца и дома детям.

В связи с этим конгрессмен указал, что Палата представителей настоятельно призывает украинское правительство пересмотреть и изменить свое решение о приостановке усыновления и размещения в приемных семьях украинских детей гражданами США.

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.